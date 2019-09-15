صُور أكين أكينوزو تُثير المُعلقين لشبهه بمهند الحمدي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خضع النجم التركي أكين أكينوزو لجلسة تصوير باللونين الأبيض والأسود لصالح مجلة Episode، ولفت نجم مسلسل زهرة الثالوث الأنظار إليه بسبب وسامته الملفتة وحدة ملامح وجهه التي شبهها عدد من الجمهور التركي بملامح لعبة زوج الباربي.

إلا أن الجمهور العربي كان له كلمته المختلفة في هذا التشبيه، حيث علق العديد منهم على الشبه الكبير بين أكينوزو والنجم السعودي مهند الحمدي نجم المسلسل الكويتي جمان.

ولفت الشبه الكبير بينهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، مؤكدين أن النجم التركي أكينوزو بدا نسخة طبق الأصل من الفنان السعودي في جلسة التصوير هذه.

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يُشار إلى أن اكينوزو حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا ولفت الأنظار إليه من خلال دوره في مسلسل زهرة الثالوث والذي يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

واستطاع مهند الحمدي التألق في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل دفعة القاهرة، وفي مسلسل جمان مؤخرًا إلى جانب الفنانة نور الغندور.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقارن الجمهور العربي فيها بين نجمين تركي وعربي والشبه بينهما؛ إذ لاحظ الجمهور سابقًا الشبه الكبير الذي يجمع الفنان السوري الشاب معتصم النهار بالنجم التركي أونور تونا والذي بدا نسخة طبق الأصل منه.