ميلاد يوسف: التكريمُ داخل سوريا له نكهة خاصة.. وهذا ما كشفه عن باب الحارة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كرّمت مؤسسةُ سوريون، النجم السوري ميلاد يوسف في مهرجانها التاسع بقلعة دمشق على عطاءاته الفنية وتجربته في ميدان الفن.

وأعرب النجم السوري خلال لقائه مع "فوشيا" عن سعادته بهذا التكريم، خاصةً بما يحمله من رمزية في إقامته بقلعة دمشق حتى المَعلم التاريخي السوري.

وتحدّث يوسف عن مسلسل "حوا" الذي يُعرض حاليًا على شاشة أبو ظبي، منوهًا إلى أهمية عرض الأعمال الدرامية خارج شهر رمضان المبارك حتى يأخذ كل عمل حقّه من المشاهدة والمتابعة بعيدًا عن الازدحام في عروض شهر رمضان المبارك.

وكشف يوسف حقيقة الأنباء التي تتحدّث عن مشاركته في الأجزاء المقبلة من المسلسل الشهير "باب الحارة" في هذا الفيديو.