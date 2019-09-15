نادين نجيم.. قصة حب ملكة جمال أصيبت بالفشل

صدم خبر إعلان الممثلة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، انفصالها عن زوجها هادي أسمر، رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وأعربت الفنانة اللبنانية، عن احترامها الكامل له واستمرار صداقتهما للأبد، وذلك عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونادين هي مواليد،7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

وكتبت نجيم في التغريدة: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم الثمرة الحلوة ولادنا".

وأضافت الممثلة اللبنانية: "ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة، بس هيك صار الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".

ووفق وسائل إعلام لبنانية، غاب رجل الأعمال هادي الأسمر، زوج الفنانة نجيم، عن حفل زفاف صديقتها المقربة نتالي نصر الله، ما أثار تساؤلات عدة من قبل الجمهور اللبناني.

وتنبأ عدد منهم بأن علاقتها بزوجها ليست على ما يرام، إذ لم يكن متوقعًا أن يغيب عن حفل الزفاف.

قصة حب دامت لشهور

وتزوجت نادين نسيب نجيم من هادي الأسمر في 16 يونيو 2012، بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما هافن وجيوفاني في عام 2014.

واسترجع كثيرون قصة حب نادين وزوجها، التي بدأت عام 2012، حين ظهرت معه بشكل علني في إحدى المناسبات، وأكدت آنذاك أنه خطيبها وأنهما يحضران لزفافهما بعد شهر.

وتضامنت المطربة لطيفة مع الأمر، وعلقت قائلة: "ربنا يكتب لكم الخير ويخليلكم أولادكم حبيبتي، والصداقة أهم من

الزواج وأبقى أحيانًا".وولدت في مستشفى أوتيل ديو، في منطقة الشوف في العاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى سهل البقاع وتحديدًا صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.كما درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت.وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها.وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، وتأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.ودخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل "خطوة حب" ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة "الموريكس دور" لعام 2010.وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.