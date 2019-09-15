توقف التحضيرات لفيلم «عاوزة ورد يا إبراهيم»

يبدو أن سوء الحظ مازال يواجه أسرة مسلسل «عاوزة ورد يا إبراهيم»، الذي انتهى من كتابته المؤلف مدحت العدل منذ فترة طويلة، وتعاقد عدد كبير من نجوم الدراما على المشاركة في هذا العمل.

وأكد أحد أبطال هذا العمل، أنه لم يتلق اتصالاً من صناع العمل تماماً ليخبروه عن مصير هذا العمل، وما وصلت إليه التحضيرات التي كانت تعد للعمل بشكل جيد جداً، وكان لدى صناع العمل حماس شديد للغاية، ولكن توقف هذا الحماس فجأة ولم نعرف سبباً لهذا التوقف.

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يشار إلى أن مسلسل عاوزة ورد يا إبراهيم، ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، من خلال عدد من السيدات اللاتي يطرح العمل حياتهن بشكل مختلف، ويقوم ببطولته: وفاء عامر، ومراد مكرم، ورجاء الجداوي، ومن إخراج أحمد حسن، وكان من المقرر أن يتم تصويره منذ فترات طويلة، ولكنه تأجل بسبب ظروف إنتاجية.

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واستوحى الكاتب مدحت العدل فكرة هذا العمل من خلال الفنانة هند صبري، التي رددت الجملة في أحد أعمالها السينمائية التي شاركت في بطولتها بجانب الفنان الراحل خالد صالح.

ومن المقرر، أن تتضح معالم هذا المشروع الدرامي المميز، ويعلن صناعه عما إذا كان سيخرج للنور أم لا؛ خاصة وأن أبطاله من المفترض أن ينشغلوا خلال الفترة المقبلة بالتحضيرات لأعمالهم الفنية التي سيقدمونها خلال الفترات المقبلة، سواء في السينما أو الدراما.

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