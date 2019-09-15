الوثائقي الذي يتهم مايكل جاكسون بالتحرش يفوز بجائزة إيمي

فاز الفيلم الوثائقي “الخروج من نيفرلاند” الذي ينطوي على اتهامات جنسية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون على جائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية.

هذا الحفل الذي اقيم يوم السبت في مدينة لوس انجلوس، يسبق الحفل الرئيسي لجوائز إيمي الأسبوع المقبل.

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فيلم “الخروج من نيفرلاند” الوثائقي يحكي قصة رجلين يزعمان أن “جاكسون” اعتدى عليهما جنسيًا في طفولتهما.

واستقبلت عائلة “جاكسون” الوثائقي الذي عرض بعد عشر سنوات من وفاته بغضب عارم ووصفت العمل الفني بأنه “مؤلم ومثير للانزعاج”. واكدت “أنه بريء مئة بالمئة”. كما أثار الفيلم جدلاً جديدًا حول إرثه.

كما نفت عائلة جاكسون وإدارة أملاكه ما جاء على لسان الرجلين ووصفوه بأنه ”إعادة صياغة… لادعاءات مشكوك فيها”.