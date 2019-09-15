أخيراً، عاصي الحلاني يطمئن الجمهور بنفسه بعد الحادث

بعد ايام على الحادث الكبير الذي تعرض له فارس الغناء العربي عاصي الحلاني اثر سقوطه عن جواده في مزرعته في الحلانية البقاع.

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خرج عاصي عن صمته وطمأن الجمهور بنفسه عن حالته الصحية خاصة بعدما انتشرت صوره حيث ظهر متضرراً جداً من الحادث ووحدها العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت -لا سمح الله- أن تكون كارثية.

وكتب “الحلاني” عبر حسابه على موقع تويتر وقال: “الى جميع الأحباء والأوفياء أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني وإنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً…! لكم مني كل الحب والتقدير، عاصي الحلّاني”.

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