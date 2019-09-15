Sep 15, 2019
بعد ايام على الحادث الكبير الذي تعرض له فارس الغناء العربي عاصي الحلاني اثر سقوطه عن جواده في مزرعته في الحلانية البقاع.
خرج عاصي عن صمته وطمأن الجمهور بنفسه عن حالته الصحية خاصة بعدما انتشرت صوره حيث ظهر متضرراً جداً من الحادث ووحدها العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت -لا سمح الله- أن تكون كارثية.
وكتب “الحلاني” عبر حسابه على موقع تويتر وقال: “الى جميع الأحباء والأوفياء أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني وإنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً…! لكم مني كل الحب والتقدير، عاصي الحلّاني”.
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كانت هذه تفاصيل خبر أخيراً، عاصي الحلاني يطمئن الجمهور بنفسه بعد الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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