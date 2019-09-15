أفلام هذا الأسبوع في دور السينما السعودية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - نتحقق في "الخليج 365" كل أسبوع من قائمة الأفلام التي تعرضها "سينما فوكس" في السعودية، حيث تعد من أقوى وأحدث الأفلام التي يتم عرضها فور إصدارها في دور السينما في العالم، وتتناسب مع جميع الأذواق، وتتميز بتنوعها بين الرومانسي، والكوميدي، والأكشن، والأنيميشن، والدراما.
اسم الفيلم: It Chapter 2
نوعه: Horror
مدته: 170 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع
اسم الصالة: عادية – ماكس – آيماكس – كيدز - جولد
يعرض في:
اسم الفيلم: Angel Has Fallen
نوعه: أكشن
مدته: 120 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"
اسم الصالة: عادية – ماكس
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم:
نوعه: رعب
مدته: 95 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية / كيدز"
اسم الصالة: عادية - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Playmobil
نوعه: Animation
مدته: 100 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز"
اسم الصالة: كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم:CHHICHHORE "هندي"
نوعه: Comedy
مدته: 160 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط
اسم الصالة: عادية
يعرض في: الرياض "القصر مول"
اسم الفيلم: Once Upon a Time In Hollywood
نوعه: كوميدي
مدته: 165 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "جولد / عادية"
اسم الصالة: عادية – كيدز – جولد "جدة"
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Meters Down: Uncaged 47
نوعه: Adventure
مدته: 90 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "كيدز / عادية"
اسم الصالة: عادية – كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Dora and the Lost City of Gold
نوعه: Adventure
مدته: 105 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز"
اسم الصالة: عادية - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
نوعه: Action
مدته: 130 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "جولد / عادية / آيماكس"
اسم الصالة: عادية – آيماكس – جولد "جدة"
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم: The Lion King
نوعه: Animation
مدته: 120 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "عادية، الدمام"
اسم الصالة: عادية - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
اسم الفيلم:
نوعه: Action
مدته: 130 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط
اسم الصالة: كيدز
يعرض في: الرياض "القصر مول"
اسم الفيلم: Toy Story 4
نوعه: Animation
مدته: 100 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط
اسم الصالة: كيدز
يعرض في: الرياض "القصر مول"
اسم الفيلم:
نوعه: أكشن، كوميدي
مدته: 95 دقيقة
اسم الصالة: عادية
العرض مخصص: للجميع "جدة" غداً
يُعرض في: جدة
اسم الفيلم: Aladdin
نوعه: Adventure
مدته: 130 دقيقة
اسم الصالة: عادية - كيدز
العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "جدة"
يُعرض في: الرياض – جدة
اسم الفيلم: ANNA
نوعه: Action
مدته: 120 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"
اسم الصالة: عادية
يُعرض في: الرياض – جدة - الدمام
اسم الفيلم:
نوعه: Horror
مدته: 110 دقيقة
العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية / كيدز"
اسم الصالة: عادية - كيدز
يعرض في: الرياض – جدة – الدمام
فيلم الأسبوع:
It Chapter 2
بعد 27 عاماً من هزيمته من قِبل أعضاءٍ في نادي الخاسرين، عاد المهرج الشرير Pennywise لإرهاب مدينة ديري في ولاية ماين مرة أخرى. الآن، أصبح أعضاء نادي الخاسرين بالغين، وقد ذهب كل واحد منهم في طريقه، لكن عندما يبدأ الناس في الاختفاء، يدعو مايك هانلون الآخرين إلى المنزل لاجتماعٍ، ويقررون التصدي للمهرج الشرير، لذا وجب على الخاسرين المتحدين الذين تضرروا من الندوب التي حدثت في الماضي التغلب على أعمق مخاوفهم لتدمير "بيني وايز"، الذي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى.
الإصدار الأول: 4 سبتمبر 2019 "البرتغال"
المخرج: أندريس موسكيتي
الميزانية: 60-70 مليون دولار
سيناريو: جاري دوبرمان
قصة: ستيفن كينج
تمثيل: جيدين مارتيل، صوفيا ليليس، فين وولفارد، تشوزين جاكوبس، جيريمي تايلور، جاك ديلان غرايزر، ويات أوليف، بينما يعود بيل سكارسجارد أيضاً إلى دور بيني وذي ذا دانسينج المهرج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.