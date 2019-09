أفلام هذا الأسبوع في دور السينما السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:44 مساءً - نتحقق في "الخليج 365" كل أسبوع من قائمة الأفلام التي تعرضها "سينما فوكس" في السعودية، حيث تعد من أقوى وأحدث الأفلام التي يتم عرضها فور إصدارها في دور السينما في العالم، وتتناسب مع جميع الأذواق، وتتميز بتنوعها بين الرومانسي، والكوميدي، والأكشن، والأنيميشن، والدراما.



اسم الفيلم: It Chapter 2

It Chapter 2

نوعه: Horror



مدته: 170 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط - للجميع



اسم الصالة: عادية – ماكس – آيماكس – كيدز - جولد



يعرض في:



اسم الفيلم: Angel Has Fallen

Angel Has Fallen

نوعه: أكشن



مدته: 120 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"



اسم الصالة: عادية – ماكس



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم:

Ready or Not



نوعه: رعب



مدته: 95 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية / كيدز"



اسم الصالة: عادية - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: Playmobil

Playmobil

نوعه: Animation



مدته: 100 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز"



اسم الصالة: كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم:CHHICHHORE "هندي"

CHHICHHORE

نوعه: Comedy



مدته: 160 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط - للرجال فقط



اسم الصالة: عادية



يعرض في: الرياض "القصر مول"



اسم الفيلم: Once Upon a Time In Hollywood

Once Upon a Time In Hollywood

نوعه: كوميدي



مدته: 165 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "جولد / عادية"



اسم الصالة: عادية – كيدز – جولد "جدة"



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: Meters Down: Uncaged 47

Meters Down: Uncaged 47

نوعه: Adventure



مدته: 90 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "كيدز / عادية"



اسم الصالة: عادية – كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: Dora and the Lost City of Gold

Dora and the Lost City of Gold

نوعه: Adventure



مدته: 105 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "كيدز"



اسم الصالة: عادية - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

نوعه: Action



مدته: 130 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "جولد / عادية / آيماكس"



اسم الصالة: عادية – آيماكس – جولد "جدة"



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم: The Lion King

The Lion King

نوعه: Animation



مدته: 120 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "عادية، الدمام"



اسم الصالة: عادية - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



اسم الفيلم:

Spider-Man: Far from Home

نوعه: Action



مدته: 130 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط



اسم الصالة: كيدز



يعرض في: الرياض "القصر مول"



اسم الفيلم: Toy Story 4

Toy Story 4

نوعه: Animation



مدته: 100 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط



اسم الصالة: كيدز



يعرض في: الرياض "القصر مول"



اسم الفيلم:

Stuber

نوعه: أكشن، كوميدي



مدته: 95 دقيقة



اسم الصالة: عادية



العرض مخصص: للجميع "جدة" غداً



يُعرض في: جدة



اسم الفيلم: Aladdin

Aladdin



نوعه: Adventure



مدته: 130 دقيقة



اسم الصالة: عادية - كيدز



العرض مخصص: للعائلات فقط – للجميع "جدة"



يُعرض في: الرياض – جدة



اسم الفيلم: ANNA

ANNA

نوعه: Action



مدته: 120 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية"



اسم الصالة: عادية



يُعرض في: الرياض – جدة - الدمام



اسم الفيلم:

Scary Stories to Tell in the Dark

نوعه: Horror



مدته: 110 دقيقة



العرض مخصص: للعائلات فقط – للرجال فقط – للجميع "عادية / كيدز"



اسم الصالة: عادية - كيدز



يعرض في: الرياض – جدة – الدمام



فيلم الأسبوع:



It Chapter 2

بعد 27 عاماً من هزيمته من قِبل أعضاءٍ في نادي الخاسرين، عاد المهرج الشرير Pennywise لإرهاب مدينة ديري في ولاية ماين مرة أخرى. الآن، أصبح أعضاء نادي الخاسرين بالغين، وقد ذهب كل واحد منهم في طريقه، لكن عندما يبدأ الناس في الاختفاء، يدعو مايك هانلون الآخرين إلى المنزل لاجتماعٍ، ويقررون التصدي للمهرج الشرير، لذا وجب على الخاسرين المتحدين الذين تضرروا من الندوب التي حدثت في الماضي التغلب على أعمق مخاوفهم لتدمير "بيني وايز"، الذي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى.



الإصدار الأول: 4 سبتمبر 2019 "البرتغال"



المخرج: أندريس موسكيتي



الميزانية: 60-70 مليون دولار



سيناريو: جاري دوبرمان



قصة: ستيفن كينج



تمثيل: جيدين مارتيل، صوفيا ليليس، فين وولفارد، تشوزين جاكوبس، جيريمي تايلور، جاك ديلان غرايزر، ويات أوليف، بينما يعود بيل سكارسجارد أيضاً إلى دور بيني وذي ذا دانسينج المهرج.