متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت مؤسسة "سوريون" مهرجان "عبق الياسمين" التاسع في قلعة دمشق بالعاصمة السورية بحضور رسميّ وفنيّ وجماهيريّ كبير، وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة في سوريا.
ضمّ الحفل فقرات فنية مختلفة ومتنوّعة، كرّمت خلال "سوريون" عددًا من الفنانين، منهم ميلاد يوسف، ورنا شميس، ومعين شريف، ومحمد قنوع، وريم عبد العزيز، وانطوانيت نجيب، ونجم ذا فويس كيدز زين عبيد، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية الفاعلة في المجتمع السوري.
وتحدّثت لفوشيا عضو مجلس الشعب السوري ورئيس مجلس أمناء سوريون جانسيت قازان عن طبيعة الاحتفالية. كما تحدّثت فوشيا مع النجوم الحاضرين الذين أعربوا عن سعادتهم بتكريمهم في قلعة دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريمُ النجوم بمهرجان "عبق الياسمين".. أنطوانيت نجيب: جئتُ من المستشفى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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