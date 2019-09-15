بريانكا شوبرا تخطط للإنجاب وهذا ما كشفته

متابعة بتجــــــــــــرد: تشغل علاقة بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس الصحافة العالمية بشكل كبير، ومنذ زواجهما ينتظر محبوهما خبر حمل بريانكا بطفلها الأول.

وفي حين أنه سبق لها أن أكدت بأنها ليست على عجلة بشأن الإنجاب ولا تخطط له حاليًا، إلا أن بريانكا وعلى ما يبدو بدأت التفكير في الأمر جديًا، حيث كشفت حديثًا لمجلة “فوغ” الهندية عن مخططاتها المستقبلية بشأن حياتها مع نيك.

وكشفت بريانكا الكثير من الأمور في محادثة صريحة مع المجلة، وعندما سئلت حول علاقتها مع نيك، قالت: “أسعى إلى شراء منزل وإنجاب طفل من نيك”.

وأضافت: “لدي منازل في مومباي ونيويورك، وبالنسبة لي أشعر أنني في موطني حين أكون سعيدة، وطالما أن الأشخاص الذين أحبهم موجودون برفقتي”.

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وحول مشاعرها كونها في الثلاثينات من عمرها، كشف بريانكا أن فترة العشرينات كانت بالنسبة لها مليئة بالقلق، على عكس المرحلة الحالية، حيث تقول النجمة الهندية أنها الآن تريد أن تكون “أكثر حضورًا”.

تجدر الإشارة إلى أن نجمة بوليوود اختيرت بطلة غلاف عدد سبتمبر لمجلة فوغ الهندية، حيث ظهرت بجلسة تصوير مميزة، وتألقت بإطلالات استثنائية أبرزت أسلوبها الخاص.