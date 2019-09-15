شقيقة أوزجان دينيز: أُعاني من مرض القلب...وأخي دفنني مع أبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت شقيقة الفنان التركي، أوزجان دينيز، من زوجة أبيه وتُدعى غولجان، 22 عامًا، عن أنَّ علاقتها بشقيقها سيئة جدًا، وأنّهما لا يتحدثان أبدًا قائلةً: أمي مريضة جدًا، وانا أعاني من مرض القلب".

وأضافت غولجان: "أريد انْ أتعالج وأنْ أدرس أيضًا، حاولت كثيرًا التواصل مع أخي ليساعدني، لكنّه لا يردّ على اتصالاتي. أخي، دفنني أنا أيضًا مع أبي".

وأثارت تصريحاتُ شقيقة دينيز هذه حالة من الجدل بين جمهور الفنان التركي، فالبعض تعاطف معها واعتبر أنَّ هناك علامات استفهام كثيرة على النجم التركي، خاصّة بعد انفصاله مؤخرًا عن زوجته فايزة أتاكان، ثمّ ملازمته لها بعد الطلاق.

Advertisements

فيما اعتبر البعض أنَّ شقيقة دينيز تحاول استعطاف الجمهور بطريقة غير احترافية، مُعتبرين أنّها تُسيءُ لشقيقها، وكان الأفضل أنْ تحلّ خلافها معه بدون نشر تفاصيله في الإعلام، خاصّة أنّه لم يمضِ وقت طويل على وفاة والدهما، والذي فارق الحياة العام الماضي بعد صراع مع مرض السّرطان.

وعلى صعيد آخر كان الفنان التركي أوزجان دينيز، أعلن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته فايزة أتاكان، بعد فترة من انجابهما طفلهما الأوّل، إلا أنّه ظهر بعدها معها في أكثر من مناسبة، وقضيا سويًا العطلة الصيفية، ورجّحت بعض المصادر عودتهما لبعضهما.