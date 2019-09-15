رنا شميس: ما بزعل من النقد الإعلامي.. وسأطرحُ مواضيع جريئة في "لازم نحكي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت النجمة السورية رنا شميس، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها ضمن مهرجان "عبق الياسمين" التاسع في قلعة دمشق بالعاصمة السورية.

وقالت في حديث لموقع فوشيا، أنَّ هذا التكريم يعني لها الكثير ويحمّلها مسؤولية كبيرة، كما كشفت لفوشيا عن طبيعة برنامج "لازم نحكي" الذي ستقدّمه قريبًا عبر تلفزيون لنا والخصوصية التي يحملها، وخوفها من التجربة لتكون أحدث النجوم الطارقين أبواب التقديم، معلنة عن جاهزيّتها واستعدادها لتقبّل جميع الآراء.

كذلك تحدّثت النجمة السورية عن مشاركتها في مسلسل "ببساطة2" الذي يجري تصويره حاليًا وتحضيراتها الأخرى للموسم الدراميّ المُقبل.