كريسي تيغن "تشتمُ" زوجها جون ليجند في عيد زواجهما.. والسّبب هديته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحتفل الثّنائي العالمي الشّهير، الذي يتألّف من عارضة الأزياء كريسي تيغن والمُغنّي جون ليجند، بعيد زواجهما السّادس في واحدة من أكثر مُدن العالم رومانسية، العاصمة الفرنسية باريس.

وإلى جانب رحلتهما الرّومانسية، قدّمَ جون واحدة من أكثر الهدايا الرّومانسية، والتي تُعتبرُ رمزًا للحُبّ بعينه لزوجته كريسي، ألا وهي باقة ضخمة من الورود البيضاء والزهرية والليلكية، لكن ماذا تعتقدين كانت ردّة فعلها؟

لَم تعجب الهدية كريسي، إذ نشرت صورة عبر حسابها في إنستغرام وهي في حالة ملل بينما كانت تجلس بطريقة شبه مُستلقية على الكُرسيّ في باريس، بينما جلس زوجها جون إلى جانبها وهو في حالة صدمة مُطأطئًا رأسه نحو الأرض، وباقة الورود إلى جانبهما على الطاولة، وعلّقت العارضة على الصّورة قائلةً: "اللعنة! ماذا من المُفترض لي أنْ أفعلَ بها؟"

لكنْ من المعروف أنّ تيغن تمتلك حسّ دعابة وشخصية مَليئة بالنّكات عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يكون أسلوبها ساخرًا في أيّ شيءٍ تنشره، إذْ أنّها استكملت المُزاح في صور عيد زواجها، ونشرت لقطةً أخرى إلى جانب زوجها، بينما كانا يقفان على السّجّادة الحمراء، وعلّقت عليها قائلةً:

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"حسنًا، أحبّك حبيبي، أحبّ حياتنا وأطفالنا وأحبّك كثيرًا. وإلى 13 عامًا آخرًا من فعل الشيء نفسه".

استكملت كريسي فُكاهتها بصورة أخرى، التقطتها داخل غرفتها الفندقية بباريس وهي في وضعية قتالية، وعلّقت عليها ساخرة من المؤثّرين والمُؤثّرات على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت: "لا تزعجني وأنا أؤثّر".

وفي النّهاية، كشفت عارضة الأزياء عن مجموعة الهدايا التي قدّمتها لزوجها جون، ويبدو أنّها ابتاعتها من السوبر ماركت، ومنها شفرة الحلاقة.