بعد الطلاق.. أديل تطلب رعاية مشتركة لنجلها

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تردد بقوة خلال الساعات القيلة الماضية اسم النجمة والمطربة البريطانية الشهيرة أديل، و ذلك أن طلبت أديل رعاية مشتركة لابنها “أنجيلو” البالغ من العمر ست سنوات وذلك بعد أشهر من طلاقها، وذلك وفقا لموقع جاست جيرد.
النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، كانت قد قدمت أوراق رسمية للحضانة المشتركة لأنجيلو مع الزوج السابق سيمون كونيكي، وهو الخبر الذي نشره موقع “The Blast ” بعد ستة أشهر من إعلان انفصالهما.
وكانت أديل قد أعلنت فى شهر أبريل الماضي انفصالها عن زوجها سيمون كونيكى، وكان الحبيبان تزوجا عام 2016، بعد خمس سنوات من المواعدة التى بدأت فى 2011، وانجبا أنجيلو، البالغ من العمر حاليا ست سنوات.
وعلى جانب أخر، شاركت، مؤخرا، النجمة والمطربة البريطانية أديل، البالغة من العمر 31 عامًا، جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من رحلة حديثة قامت بها مع أصدقائها إلى منطقة نهر كولورادو، وظهرت فيها ببلدان جزر المحيط الهادئ، وهي تركب على متن قارب، وتسبح وتتنزه في أحد الجبال وداخل الوادي، معلقةً عليها: “صيف 2019”.
وعلى ما يبدو أن المطربة العالمية، أرادت بنشرها تلك الصور أن تعلن تخطيها لأزمة انفصالها عن سيمون، إذ كانت تربطها به علاقة غير تقليدية، وأن تؤكد سعادتها بالعيش وحيدة مع ابنها أنجلو ذي الستة أعوام، خصوصًا وأنها ظهرت في جميع صورها وهي مستمتعة وتضحك.
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