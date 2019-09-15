شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغنية مصطفى حجاج «بعدك حياتى تمام» تحقق نصف مليون مشاهدة فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت أغنية المطرب مصطفى حجاج رابع أغانى ألبومه الجديد "هتزهزه" بعنوان "بعدك حياتى تمام"، والتى طرحت من 4 أيام أن تحقق عدد مشاهدات وصلت لنصف مليون مشاهدة، وهى من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوتية هانى محروس.

ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه بدأها بأغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادى وياسر نور.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج هو ديتو أصالة بأغنية "لما تقول يا عوم" الدعائية لفيلم النجم أحمد عز وعمرو يوسف "ولاد رزق 2" وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوى.