شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هند صبري بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير والان مع التفاصيل

خضعت النجمة التونسية هند صبري لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة كعادتها.. ونشرت "هند" صورا من الجلسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وتألقت ببدلة بيضاء نالت إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، وتفاعلوا معها بالتعليقات الإيجابية.. يذكر أن النجمة هند صبري عُرض لها مؤخرا فيلم نورا تحلم، بمهرجان تورنتو العالمي، وهو فيلم تونسي تلعب فيه هند دور البطولة.

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