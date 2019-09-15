كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو رقص جديد، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه بإطلالة غجرية جديدة.

ورقصت فيفي عبده في الفيديو على انغام اغنية لشيرين بينما كانت ترتدي فستانا تميز بالوانه المبهجة وستايله الغجري.

وقد تفاعل متابعو فيفي عبده مع الفيديو حيث سخر البعض واطلقوا عليها لقب “كساندرا العرب” فيما اشاد اخرون برقصها حيث قال احدهم: “خمسه مواه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة بإطلالة غجرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.