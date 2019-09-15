نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن زوجها: “الفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب”

كتب امير فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2019 02:57 صباحاً - أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسميا عن انفصالها عن زوجها السيد هادي أسمر وذلك عبر تغريدة على حسابها على تويتر.

فقد كتبت نادين نسيب نجيم: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا … ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا…

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