ربما تخالفون يوسف الخال رأيه.. لكن لماذا الشتائم؟

ميرنا وليد - بيروت - لا شك بأن التعليق الذي نشره الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ وتطرق خلاله للحقبة العثمانية وأحدث ضجة كبيرة، وجاء على الشكل التالي "اللي مش عاجبه لبنان يفلّ منّه ومن جباله ومن بحره ومن زبالته ومن فنّه ومن شاشاته.. نحن فينيقيين لبنانيين أصلاً ومبسوطين فيه ورح يتحسن شوي شوي إذا اللي متلنا بقيوا فيه. من الرب نطلب". فتح هذا التعليق جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، خاصة أنه موضوع تاريخي ينقسم عليه اللبنانيون، وكذلك بسبب الطريقة التي كتب فيها الخال رأيه.

يمكن لأي شخص أن يعود قليلاً للتاريخ ويعطي وجهة نظر تتطابق مع يوسف الخال أو تختلف عنه، وهذا النقاش لا شك بأنه سيكون حضارياً وثقافياً خاصة أنه سيصب لمصلحة القارئ، لكن من غير المسموح التعرض للخال بالشتائم والقدح بسبب رأيه من حقبة تاريخية.

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