مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم محمود قابيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تكريم الفنان محمود قابيل في دورته الـ35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر عن المهرجان كتابا عن مشواره من تأليف الكاتبة الصحفية انتصار درديرى، على أن يعرض له فيلم “يوم الكرامة” للمخرج على عبد الخالق.

وكان محمود قابيل، قد تخرج من الكلية الحربية عام 1964، حيث عمل ضابطاً في القوات المسلحة، قبل أن يتجه إلى الفن حيث تعرف على المخرج يوسف شاهين الذي كان سببا في اتجاهه إلى السينما والحصول على أدوار البطولة ليصبح واحدا من ألمع نجوم الفن، لكنه قرر بعد ذلك السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد مرة أخرى في التسعينيات إلى السينما.

والجدير بالذكر أن محمود قابيل قدّم أكثر من 75 فيلما منها “لحظات حب، عجايب الزمن، عجايب يا زمن، العصفور، الحب تحت المطر، القاضي والجلاد، الملاعين، لحم رخيص، عيش الغراب، دانتيلا، كوكب الشرق، كلام الليل، جنون الحياة، حين ميسرة، الفاجومى، هز وسط البلد”، كما قدم للدراما التليفزيونية أكثر من مائة مسلسل وسهرة.