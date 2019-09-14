Sep 14, 2019 اجتمع المنتج جمال سنان صاحب شركة الانتاج ايغل فيلمز بالنجمة الكويتية شجون خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت، ويبدو أنّ التحضيرات جارية لمفاجأة كبيرة ستعلن عنها الشركة قريباً. كان اللقاء ودياً وقد تم الاتفاق فيه على مشروع ضخم، بدون الإفصاح عن التفاصيل، فما الذي تحضره Eagle Films مع شجون في الخليج؟







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتج جمال سنان يجتمع بشجون في الكويت ومفاجأة قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.