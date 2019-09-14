المطربة نادية مصطفى تشارك في حفل زفاف جماعي

صرحت المطربة نادية مصطفى للعرب اليوم أنها سعدت بمشاركتها فى محافظة الشرقيه فى حفل زفاف جماعي لـ20 عروسة من اليتيمات، تحت رعاية وبحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ووزير التموين الدكتور على المصيلحى بمقر دار التربية للبنين بالصيادين و بحضور القيادات الرسمية والشعبية بالمحافظة. ووجهت المطربة نادية مصطفى التهنئة لهم متمنية دوام النجاح في حياتهم قد يهمك ايضاً: نادية مصطفى تشكر جمهورها وتطالبه بالدعاء لها بالتوفيق نادية مصطفى تستقبل شهر رمضان بتسجيل "إنت إلهي" و"غنوة الشهيد"

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