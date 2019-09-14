المطربة ساندي تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد

انتهت المطربة ساندى من تسجيل عدد من أغانى ألبومها الجديد المقرر طرحه فى موسم الشتاء المقبل، ويضم الألبوم حوالى 8 أغانى متنوعة مابين الرومانسى والحزين وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم من تتعاون معهم لأول مرة، كما تستعد لتصوير أغنية من الألبوم على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعرضه على القنوات بالتزامن مع طرح الألبوم.

وتعاونت المطربة ساندى مؤخرا مع المطرب والملحن شريف إسماعيل فى أغنية "كان عادى"، من كلمات جمال الخولى، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح

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