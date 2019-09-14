نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على تظاهرة من الحب تحاصر تامر حسني في استاد القاهرة مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا في ستاد القاهرة الدّولي مساء ١٣ أيلول/سبتمب الجاري بحضور حشد غفير من محبيه في مصر.

احتشد الآلاف من عشاق نجم الجيل، فاستقبلوه بهتافات الحبّ والتقدير، كما رفعوا صور كبيرة له في كل أرجاء المكان.

قدّم تامر حسني خلال الحفل الذي يعتبر الأضخم في الساحل الشمالي لهذا العام، باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة فردد الجميع معه الكلمات على وقع موجات تصفيق غص بها المكان.

تفاعل الجمهور مع تامر حسني تخطى كل التوقعات، كما أنه التقط صورًا تذكارية على المسرح مع عدد كبير أصحاب.

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وبعد الحفل نشر نجم الجيل صورًا من السهرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقها برسالة شكر فيها محبّيه على حضورهم فكتب: “من انجح و اصعب حفلات حياتي انجح من حيث روح الحب الجميله المتبادله بيننا و أصعب خوفاً على عدد الجماهير الذي ملئَ ارض الستاد ومدرجاته بأكملها”.

وتابع: “شرفتوني و حبكم وصلني و بالتأكيد حبي و خوفي عليكم وصلكم ربنا يحفظكم و اشوفكم كل سنه في نجاح شكرا The Blaze شكراً لكل اللي تعب معايا في الحفل العظيم ده وشكراً لكل عباقرة المسرح اللي تعبوا معايا في الحفل العظيم ده”.

ومن المعروف أن آخر ألبومات تامر حسني “عيش بشوقك” قد حقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي خلال عام 2019 ويحافظ منذ طرحه على المراتب الأولى في المتاجر الفنية الكبرى.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، الذي يشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعلي ربيع وويزو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.