شاهد.. المغامسي عن الحسين: “لعنة الله على من قتله ومن امر بقتله ولكن”

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 05:55 مساءً - أكد الشيخ ” صالح المغامسي ” إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة على إمامة وشهادة الحسين وذلك في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة mbc.

وقال المغامسي عن الحسين بن علي: “الاخوة الشيعة يسمونه الامام الشهيد فإما كونه اماما فوالله لا ينازع في إمامته عاقل فهو إمام في كل خير إمام في التقى في العلم وفي الورع ولا نزاع على انه الشهيد والله مات شهيدا مقتولا ظلما وبغيا وعدوانا”.

وتابع المغامسي قائلا “فلعنة الله على من قتله ولعنة الله على من امر بقتله ولعنة الله على من رض بقتله”.

غير ان المغامسي نفا ان يكون الحسين معصوما مبررا ذلك بالقول “العصمة لا تكون الا للانبياء فاخر المعصومين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نقول بالعصمة لا لابي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا للسبطين الجليلين”.