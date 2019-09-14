متابعة بتجــــــــــــرد: أعرب نجم “باب الحارة” الممثل السوري محمد خير الجراح عن حزنه الكبير بسبب وفاة عمته فاطمة.
وودّع محمد خير الجراح الراحلة بكلمات مؤثرة قائلاً “اصدقائي وأحبائي، أنا في حزن عظيم. اليوم غادرتني أول صديقة لي منذ طفولتي الأولى عمتي فاطمة جراح والتي كنا نستحب منادتها بمنى، منى الروح، منى المحبة، منى العطاء”.
وتابع محمد خير الجراح بتأثرٍ “كنت حبيبها الأول وطفلها الأول وكانت أختي الكبرى، فالفارق العمري بيني وبينها اثنا عشر عاماً فقط وأنا البكر لأخيها والذي يحمل اسم والدها محمد خير”.
وختم “اتعبها المرض سنوات طوال واختارت قبل رحيلها ان تأتي هي إلى دمشق لتودعني وترحل بهدوء وسلام.. عميمة يا عميمة، رح نشتاق لك كتير. ارقدي بسلام، لروحك الرحمة والسلام”.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يُفجع نجم “باب الحارة” محمد خير الجراح: أنا في حزن عظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.