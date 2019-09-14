سمية الخشاب: هؤلاء تاجروا بسمعتي وحياتي الشخصية

متابعة بتجــــــــــرد: استنكرت الفنانة سمية الخشاب، تدخل وسائل الإعلام في حياتها الشخصية، من دون مراعاة أي اعتبارات أخلاقية ودينية، بحسب قولها.

وقالت الخشاب، في تصريحات لها، أن مسألة التجاوز لم تعد مقتصرة على المواقع الإخبارية وما إلى ذلك، بل وصلت إلى امتلاك مجهولين لقنوات عبر موقع يوتيوب، يتحدثون فيها باستفاضة عن حياة المشاهير دون ضوابط تحكم أحاديثهم.

وأضافت: “أصبحوا يتاجرون في سمعتي وسمعة غيري من المشاهير، بل يستحلون ذلك لحصد أكبر عدد ممكن من المشاهدات، لأنها سُتدر عليهم دخلًا من موقع يوتيوب، لكنني واثقة إن ربنا مش هيبارك ليهم، لأنهم يتجاوزون الأخلاق والدين، واعتبرهم أشخاص بلا ضمير.

يذكر أن سمية الخشاب تعتزم طرح أغنيتها الجديدة “عربية أنا” خلال الفترة المقبلة، وهي من ألحانها وكلمات محمد حسن وهشام صادق.