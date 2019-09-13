محمد فرج يبدء تصوير فيلمه الجديد ويجسد شخصية بليغ حمدي

بدء الفنان الشاب محمد فرج، تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث فيلم "علي إسماعيل"، أمس الخميس، ومن المقرر عرضة قريبًا.
يجسد "فرج" خلال أحداث الفيلم شخصية الموسيقار الكبير بليغ حمدي، حيث أنه صادف أمس ذكرى وفاة الموسيقار معبداية تصوير العمل.
ويذكر أن "علي إسماعيل" من نوعية الـ "ديكودراما" بطولة العديد من الوجوه الجديدة، تأليف أحمد دعيه، إخراج حسن البليسي، إنتاج عمرو خضير.
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