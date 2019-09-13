محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديوهات من عقد قران وحفل زفاف ابنتها "مريم"، والذي أقيم اليوم بحضور أهل العروسين، وعدد قليل من الفنانين.
والتقطت الفنانة منال سلامة صديقة نشوى فيديو حفل الزفاف، وظهرت فيه نشوى وهي تبكي فرحًا في اللحظة التي أطلت فيها ابنتها بالفستان الأبيض إلى جوار والدها قبل أن يسلمها لعريسها.
كما ظهر في الفيديو شقيق العروس عبدالرحمن والذي احتفلت نشوى بزفافه في شهر يوليو الماضي، إلى جانب ظهور المخرج عادل أديب والفنانة سلوى محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور| نشوى مصطفى تبكي فرحًا في حفل زفاف ابنتها "مريم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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