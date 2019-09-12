بالصور- طوني البايع يحتفل بنجاحاته مع يوتيوب

لأول مرة في العالم العربي حصد أستاذ الموسيقى ومدرب الصوت “طوني البايع” على درع فضي تقديري من شركة “You Tube” العالمية وذلك تقديراً لإنتساب أكثر من مئة ألف مشترك على قناته التعليمية. Subscribers.

تحتوي قناته التعليمية على دروس مجانية للموسيقى من تمارين صوت وتقنيات الاداء والنفس وال “Vocalise” التي تهم كل هواة الصوت من منشدين ومغنيين ..

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كما تحتوي على دراسة شاملة للمقامات وكيفية إستعمال العرب الصوتية التي تفرد بها ولأول مرة في العالم العربي.

هو مدرب لأكثرية نجوم الغناء في العالم العربي ولبنان .. وهو أول مدرب صوت لبناني يحصل على هذه الجائزة العالمية من “You Tube” .. وهو أول أستاذ دخل المملكة العربية السعودية متماشياً مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الأستاذ طوني البايع لديه مسيرة طويلة حافلة في التعليم وخاصة عبر البرامج الفنية والتي تحتوي على الموسيقى كجزء أساسي فيها.

ومن هذه البرامج “ستار أكاديمي” ، و”استديو الفن”، و”X Factor” و “ديو المشاهير” و”نجم الخليج” و”ألبوم نجوم العرب” وغيرها.