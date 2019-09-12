خاص- “الخليج 365” اقتحم موقع تصوير “لا قبلِك ولا بعدِك”، ماذا كشف الأبطال عن المسلسل؟

بدأت شركة الانتاج مروى غروب، لصاحبها المنتج مروان حداد، الترويج لمسلسلها الجديد بعنوان “لا قبلِك ولا بعدِك” والذي سيُعرض على شاشة تلفزيون الجديد قريبًا، حيث تمرّر بين الحين والآخر إعلانًا مصوّرا يُظهر نجوم المسلسل، من دون أن تكشف عن تفاصيل العمل، مشوّقة بذلك المشاهدين حول القصة التي سيطرحها والشخصيات التي سيجسّدها الممثلون.

اليوم، تتسابق مروى غروب مع الزمن محاولة الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل كافة، والذي يتألف من 30 حلقة، قبل حلول موعد العرض، حيث يتكاتف فريق العمل مع بعضه البعض ويبذل الجميع مجهودًا كبيرًا لتقديم للمشاهد افضل اداء، قصة وصورة ضمن هذا العمل.

منذ أيام، كان فريق عمل المسلسل متواجدًا في حمانا إحدى البلدات اللبنانية لتصوير بعض المشاهد من المسلسل وكذلك الشارة الخاصة بالعمل، اذ كان متواجدًا الفنان انور نور الى جانب ابطال العمل جيسي عبدو، ايمن القيسوني، رانيا عيسى، عباس شاهين، جوزيف الحويك وغيرهم، حيث سيضع “نور” صوته على شارة المسلسل، كما ستكون له اطلالة ضمن احداث المسلسل.

موقع “الخليج 365” كان مواكبًا لكواليس التصوير، وشاهدًا على الاجواء المميزة الموجودة بين أعضاء فريق العمل والتي تُترجَم في الأداء المميز والرائع الذي يقدّمه كل ممثل مجسّدًا دوره بحرفية واتقان.

التقينا أبطال العمل وكان لنا مع كل منهم حديثًا خاصًا، حيث اخبرنا كل ممثل عن دوره في المسلسل،

بداية مع الممثل المصري أيمن القيسوني الذي اشار في حديث لـ”الخليج 365” الى انه سعيد بالتعاون الاول الذي يجمعه بشركة مروى غروب، لافتا الى ان هذه التجربة ستكون جديدة له في التمثيل، خصوصًا ان المسلسل ذات طابع درامي كوميدي اجتماعي، في حين ان الجمهور اعتاد عليه دائمًا بشخصية “شريرة” في معضم الادوار التي لعبها في السابق.

ايمن يجسّد في هذا المسلس دور شاب يدعى “بودي”، يبحث عن الحب الحقيقي ويعيش مغامرات عديدة قبل الوصول الى هذا الحب بمساعدة خاله “طوني” والذي يلعب دوره الممثل عباس شاهين.

في المقابل، حبيبة “بودي” هي فتاة تُدعى “تينا” تجسّد دورها الممثلة المتألقة جيسي عبدو، والتي صرحت لموقعنا ان تينا فتاة فقيرة، تعمل وتتعلم في الوقت عينه، حياتها غامضة ولديها قصة معينة، الا ان امرا ما يحدث لتنقلب حياتها رأسا على عقب، فتتعرف على “بودي” وتبدأ بعدها المشاكل في اطار درامي كوميدي رومنسي “مهضوم”، بحسب تعبيرها.

اما الممثل عباس شاهين، فقد شكر في مستهل حديثه شركة مروى غروب والمنتج مروان حداد على ثقته به، خصوصاً انه التعاون الاول بينهما، وللمرة الاولى التي يخوض فيها عباس تجربة تمثيل الدراما – الكوميدي، بعد أن تعوّد عليه المشاهدون على المسرح وفي الحفلات و”السكتشات”. عباس يجسّد شخصية طوني الذي يتعرّض للظلم من زوجته التي يراودها الشك دائمة وتعتقد ان زوجها يخونها، كما ان الاحداث لا تسير لصالحه حيث كل ما يحدث معه يزيد من شكوك زوجها.

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بدورها الممثلة رانيا عيسى، قالت لـ”الخليج 365” انها تجسّد في المسلسل شخصية امرأة تُدعى “اولغا” وتكون زوجة عباس شاهين، وهي زوجة ذات شخصية قوية، تحب السيطرة والقيادة والتسلط، تهتم بشكلها الخارجي وتحرص دائما على ان تكون اطلالتها مميزة.

اما الفنان انور نور، فقد قال في حديث لموقع “الخليج 365” انه سعيد للتعاون مجددًا مع شركة مروى غروب، وتقديم الشارة الخاصة بالعمل، خصوصًا بعد النجاح الذي حصدته شارة مسلسل “الباشا”، الامر الذي شجّعه للمشاركة في هذا العمل وخوض التجربة من جديد.

أنور اشار الى انه سيحل على المسلسل كضيف شرف، بدور “مهضوم” لافتا الى الطريقة المميزة التي كُتب فيها النص وفكرة اضافته الى العمل، حيث سيجسّد شخصيّة فنان في عدد من مشاهد العمل.

اما بالنسبة لأغنية الشارة فهي تحمل اسم المسلسل، وهي من كلمات جويس عطالله والحان مصطفى مطر، ومن المتوقع ان تحصد نجاحًا كبيرًا وتنقل اجواء المسلسل والروح الجميلة التي تسيطر عليه، واعدا المشاهدين بعمل كوميدي درامي مميز.

من جهته، الممثل جوزيف الحويك اشار لموقعنا الى ان تعاونه مع مروى غروب ليس بجديد، بل منذ زمن طويل وكان تعاونًا ناجحًا على اكثر من صعيد، شاكرًا الشركة ورئيسها المنتج مروان حداد على الفرص التي قدمها له والتي ساعدته باظهار قدراته التمثيلية من خلال العديد من الادوار. وعن العمل الجديد قال الحويك انه يظهر كضيف في المسلسل، حيث يجسّد شخصية مخرج خلال تصوير فيديو كليب لأغنية يقدّمها الفنان المميز انور نور.

اما بالنسبة لمخرج العمل جورج روكز، فهذه التجربة الثانية له مع مروى غروب بعد اخراج الجزء الثاني من مسلسل “الباشا”، اذ لفت في حديثه الى ان التجربة الاولى كانت مميزة، الامر الذي جعله يقبل دون تردد بخوض تجربة جديدة مع هذه الشركة الرائدة والمميزة، خصوصًا ان الممثلين المشاركين بالعمل مميزون ومبدعون. الى ذلك، اشار روكز الى ان الكاتبة كريستين بطرس كتبت مسلسلاً رائعًا، مليئًا بالاحداث المشوقة والتي يصعب على المشاهد ان يفوّت حلقة واحدة منه نتيجة ترابط الاحداث وروعتها والقصة المميزة المطروحة.

وفي الختام اشار روكز الى ان المنتج مروان حداد هو “المايسترو” و”الملك” و”الباشا” في هذا المجال، وشركته رائدة وغنية عن التعريف، كما ان جميع الوجوه الفنية المعروفية اليوم انطلقت تحت اشراف مروان حداد وشركة مروى غروب.

هذا واجمع الممثلون على الاجواء المميزة التي تسيطر على التصوير، وبالتالي على الحنكة التي يتميّز بها مروان حداد باختيار الشخصيات ونظرته الصائبة بوضع الشخص المناسب في الدور المناسب، واعدين الجمهور بعمل كوميدي اجتماعي مميز، يحاكي المجتمع اللبناني بشكل عام وينقل الواقع الذي نعيشه بدقة وبأسلوب سلس وقريب.

مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك” يشارك فيه: الممثل المصري ايمن قيسوني، جيسي عبدو، عباس شاهين، رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة في برنامج لهون وبس”، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز وانتاج شركة مروى غروب.