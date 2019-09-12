رابعة الزيات تفتتح “حكايتي” مع هذا الضيف

تبدأ قناة “لنا بلاس” بعرض برنامج “حكايتي” ، وهو من تقديم الاعلامية رابعة الزيات، انطلاقاً من يوم الاثنين 16 أيلول –سبتمبر.

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يستضيف برنامج “حكايتي” أهم الشخصيات العربية المؤثرة ، ويروي الضيوف سيرتهم الذاتية وتجربتهم الخاصة مع مجالهم، ليعرّفوا المشاهدين على حكايتهم.

شخصيات اقتصادية وسياسية ورجال اعمال، يشاركون متابعي قناة “لنا” أبرز التحديات التي واجهوها، وكيف تمكنوا من التغلب عليها لتصبح “حكايتهم” حكاية نجاح. في الحلقة الاولى من البرنامج تستضيف الاعلامية رابعة الزيات رئيس غرفة الصناعة في حلب والنائب في مجلس الشعب السوري فارس الشهابي. من شوارع حلب المدمرة ومن مصانعها التي استعادت نشاطها وانتاجيتها مرورا بأسواقها المرممة، وصولاً الى التعرف على بعض من جوانب حياة فارس الشهابي الشخصية والعائلية. تأخذنا الاعلامية رابعة الزيات في رحلة التعرف على شخصية فارس الشهابي الاشكالية، من الطفولة حين كان يجول مع والدته في أسواق حلب القديمة، الى أن أصبح أحد أبرز الصناعيين في المدينة. كيف يقيم الشهابي عمل الحكومة السورية وهل يسعى لمنصب رئاسة الحكومة يوما ما؟ كيف سيرد على اتهامه بالاستفادة من الحرب الدائرة في سوريا؟ ماذا جرى مع فريق عمل البرنامج أثناء التصوير في احدى المصانع؟ تفاصيل كثيرة يمكنكم متابعتها خلال الحلقة الاولى لبرنامج “حكايتي” .

برنامج “حكايتي” يُعرض على قناة “لنا بلاس ” كل اثنين التاسعة مساءً بتوقيت بيروت.