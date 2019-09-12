ألين لحود تطفئ شمعتها الـ15 في عالم الفن والنجومية

يوم 11 ايلول ليس كغيره من ايام السنة بالنسبة للنجمة اللبنانية الين لحود، اذ يصادف يوم انطلاقتها في مجال الفن والنجومية، لتتسلّق بعدها سلّم النجاح وتصل الى درجات عالية وتحقّق أهدافًا عديدة.

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الين لحود شاركت متابعيها عبر موقع انستغرام هذه الفرحة، حيث نشرت صورة لها ارفقتها بتعليق اشارت من خلاله الى ان تاريخ 11 ايلول هو تاريخ مميّز بالنسبة لها، ويعني لها الكثير، اذ انطلقت منذ 15 سنة الى عالم الشهرة والنجومية، متسلحة بموهبتها الرائعة وصوتها المميزة الذي اكتسبته من والدتها الراحلة سلوى القطريب، اضافة الى انها تنتمي الى عائلة فنية بامتياز، فعمّها هو الموسيقى روميو لحود والذي اعطاها الكثير من خبرته طيلة هذه السنوات.

صورة الين والخبر الذي اعلنته، لاقى تفاعلاً كبيرًا من المتابعين، الذين اشادوا بتميّزها في هذا المجال واحترافها الفن بشتى انواعه، فهي مغنية وممثلة وكاتبة ومخرجة، جمعت هذه الصفات واتقنتها، وباتت مدرسة للعديد من الاشخاص الذين يخطون دعساتهم الاولى في هذا المجال.

يذكر ان الين اطلقت مؤخرا اغنيتها بعنوان “شيالو” وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، حيث شاركها نخبة من نجوم الفن، وكان العمل بشكل كامل تحت اشرافها من ناحية الكتابة والاخراج والتمثيل.