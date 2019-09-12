بالصورة- هكذا سيطل باسل خياط في العمل الدرامي الجديد

بعد أن حظي بإعجاب ومحبة الجمهور في شهر رمضان الماضي خلال مشاركته في بطولة مسلسل “الكاتب” الى جانب الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، ها هو النجم السوري باسل خياط يستعد لخوض تجربة تمثيلية جديدة، متعاوناً فيها مجددا مع شركة الانتاج ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.

وقد نشر “خياط” على حسابه عبر موقع انستغرام صورة ظهر فيها بالـ”لوك” الجديد والذي من المتوقع ان يعتمده في مسلسله المقبل. وقد لاقت صورة باسل اعجابًا كبيرًا من المتابعين الذين اظهروا حماسًا شديدًا لمعرفة الشخصية الجديدة التي سيجسّدها باسل وماذا ستحمل من مفاجآت.

Advertisements

المشروع الجديد عبارة عن مسلسل درامي يتألف من 10 حلقات، من كتابة اياد ابوالشامات واخراج رامي حنا، وهو مأخوذ عن “فورما” اجنبي، يجمع بين التشويق والغموض والاثارة وغيرها من العوامل التي تشدّ الجمهور وتجذب المشاهدين لمتابعة حلقاته كافة، على ان يكون العمل جاهزاً للعرض أواخر هذا العام.

وفي هذا السياق، علم موقع “الخليج 365” انه لم يتم حتى الساعة الاستقرار على اسم بطلة المسلسل، الا ان شركة ايغل فيلمز تفاوض احدى الممثلات التي من المتوقع ان تشارك خياط بطولة العمل، كما لن يتم الافصاح عن الاسم الا بعد التعاقد مع الممثلة المعنية بصورة مؤكدة.