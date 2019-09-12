خالد سامي يعود للفراش الأبيض.. وهذه تفاصيل حالته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواردت أنباء فجر اليوم عن دخول الفنان السعودي خالد سامي لمستشفى الحرس الوطني بالرياض بعد أن ساءت حالته الصحية، كما تفيد المعلومات الواردة عن استقرار حالته بشكل كبير.

وكان خالد سامي قد عانى كثيرًا من مشكلة ضيق التنفس، مما استدعى مراجعته للمستشفى أكثر من مرة، ولم تكشف الفحوصات حتى الآن عن السبب الرئيسي لدخوله المستشفى.

وسبق أن تواجد خالد سامي في رمضان الماضي في إحدى المستشفيات الحكومية بجدة، بعد أن تدهورت حالته الصحية واضطر لدخول العناية المركزة حتى استقرت حالته، وتناقل محبوه حينها صورة مؤثرة له في العناية المركزة تحت الأجهزة الطبية.

وغاب خالد سامي الذي يعد واحداً من نجوم الدراما المحلية عن الحركة الإنتاجية منذ سنوات، واكتفى في الأعوام الأخيرة بالظهور المحدود في عدد من المسلسلات الرمضانية.

كما يعد خالد سامي الذي قدم عددا من الشخصيات التي أحبها الجمهور مثل "أبو رويشد" و"أبو العصافير" أحد الممثلين السعوديين الذين شاركوا في الدراما المصرية منتجاً وممثلاً، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بأميركا، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، وأحد نجوم مسرحيتي "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات.