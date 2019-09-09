إيمانويل ماكرون يعتذر لألبانيا بسبب النشيد الوطني في تصفيات «يورو 2020»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف إدي راما، رئيس الوزراء الألباني، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقدم بالاعتذار من بلاده على حدوث هفوة في بث النشيد الألباني، قبيل مباراة منتخبي البلدين، ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا بكرة القدم 2020.

مباراة فرنسا وألبانيا التي انتهت بفوز فرنسا (4-1)، على استاد “دو فرانس”، كانت قد تأخرت لدقائق، بعد أن عزف نشيد أندورا، في الملعب، بدلا من النشيد الألباني.

المنظمون عالجوا الخطأ بخطأ آخر، عندما اعتذروا عبر مكبرات الصوت بداية عن “خطأ تقني”، بالتقدم بالاعتذار من مشجعي المنتخب الأرميني.

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الجماهير الألبانية المتواجدة في المدرجات أطلقت صافرات الاستهجان لدى عزف النشيد، قبل أن يتم عزف النشيد الصحيح وسط تصفيق من مشجعي المنتخبين، لتنطلق المباراة بعد تأخير نحو خمس دقائق.

رئيس الوزراء الألباني، كتب عبر حسابه على “تويتر”: الرئيس ماكرون تقدم إليّ باعتذاراته الصادقة عن الهفوة الفاضحة المرتكبة من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع نشيدنا الوطني، الرئيس الفرنسي اعتبر هذه الهفوة خطأ غير مقبول وأبدى تقديره لرد فعل لاعبينا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أكد عبر موقعه الإلكتروني أن النشيد الوطني لأندورا عزف بالخطأ، علما أن الأخير سيكون ضيف المنتخب الفرنسي مساء الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته ضمن الجولة المقبلة لتصفيات “يورو 2020”.

مصادر في الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، أشارت إلى أن رئيس الاتحاد المحلي، نويل لوغريت، تقدم باعتذاره إلى مسئولين في البعثة الألبانية، كما قام مدرب “الديوك” ديدييه ديشامب بالأمر نفسه بعد المباراة.