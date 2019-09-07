محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور تجمعها بابنتيها، خلال تواجدهن في مدينة برشلونة الإسبانية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت رانيا خلال الصور وهي تستمتع بوقتها برفقة ابنتيها، معربة عن حبها لهما، معلقة "عائلتي هي حياتي، ويأتي كل شيء آخر في المرتبة الثانية".
رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس" على منصة شاهد.نت في أكتوبر المُقبل، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصي، كريم قاسم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| رانيا يوسف برفقة ابنتيها في "برشلونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.