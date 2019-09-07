بالصور| رانيا يوسف برفقة ابنتيها في "برشلونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور تجمعها بابنتيها، خلال تواجدهن في مدينة برشلونة الإسبانية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا خلال الصور وهي تستمتع بوقتها برفقة ابنتيها، معربة عن حبها لهما، معلقة "عائلتي هي حياتي، ويأتي كل شيء آخر في المرتبة الثانية".

رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس" على منصة شاهد.نت في أكتوبر المُقبل، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصي، كريم قاسم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.