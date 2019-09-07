كريم عبدالعزيز يكشف عن أصعب أفلامه.. وسر غضب أحمد زكي

أكد الممثل المصري كريم عبدالعزيز أن فيلم "الفيل الأزرق" يعد أصعب مشروع فني قدَّمه للجمهور؛ بسبب المجهود الذي بذله في التحضير لشخصية "الدكتور يحيى راشد" في القصة التي تدور بعالم الجن والسحر.

وكشف عبدالعزيز (44 عاماً) في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الممثل أمير كرارة على قناة "أون" المصرية، الجمعة، عن وجود جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق".

وأشار إلى عودته للكوميديا بعد سنوات من الغياب، قائلاً: "سأبدأ قريباً تصوير فيلم كوميدي جديد مع المنتج وائل عبدالله ويحمل اسم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين) وأتوقَّع أن يحدث خلافاً بين السيدات والرجال؛ لأنَّه يطرح سؤالاً اجتماعياً حول الزواج والطلاق".

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وتطرَّق بطل فيلم "ولاد العم" في حواره إلى بداياته وتجاربه في السينما أمام زعيم الكوميديا عادل إمام والفنانة الكبيرة سعاد حسني والراحل سعيد صالح في فيلم "المشبوه" عندما كان طفلاً صغيراً، وتحدَّث عن تجربته في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وكيف كان الفنان الكبير أحمد زكي يتقمص الشخصية حتى بعد انتهاء التصوير.





وقال: "أحمد زكي فنان كبير وساعدني في بداية مشواري وقدَّمت دور شاب من أسرة ثرية في الفيلم يعد ابنته بالزواج ويخدعها ويتخلى عنها ويرتبط بأخرى، وفي ليلة العرض الخاص توجهت لتهنئة أحمد زكي، فنظر لي بغضب، وقال (انت تعمل في بنتي كده والمصحف ما هسيبك)".

وتابع: "اندهشت من ردة فعله، لكن المخرج شريف عرفة أخبرني أن أحمد زكي يتقمص الشخصية ويستغرق وقتاً طويلاً في الخروج منها".

كما تطرَّق كريم عبدالعزيز إلى علاقته بأصدقائه من أبناء جيله مثل أحمد حلمي وأحمد السقا والراحل علاء ولي الدين، وكشف عن أنَّه تسبب في دخول أحمد حلمي المستشفى قبل افتتاح مسرحية "حكيم عيون"، لكن حلمي رغم كسر قدمه شارك في المسرحية واستفاد من "الجبس" في زيادة جرعة الضحك داخل المسرحية.



