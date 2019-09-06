بالصورة.. أمير كرارة في الصيانة!

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم أمير كرارة جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة مع عدد من أصدقائه بعد أن أجري جلسة علاج طبيعي، على يد أحد المتخصصين في تمارين عضلات الجسم.
وعلق أمير كرارة على الصورة وقال: “يوسف عرفنا يعني ايه طقطقة ضهر ورقبة واستعدال العمود الفقري كله وعملنا صيانة كاملة يوسف اكيد اللي لابس ابيض صباحكو فل”.
يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة، السينمائية كان فيلم “كازبلانكا”، الذي شارك في بطولته غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، والممثل التركي هاليت أرغنش، وشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وقد حقق من خلاله إيرادات كبيرة اقتربت من 100 مليون جنيه.
ويستعد أمير كرارة، خلال الفترة الحالية لفيلمه الجديد “بطل روما”، الذي يقوم الفنان محمود البزاوي بكتابته وسيتولى إخراجه بيتر ميمي.
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