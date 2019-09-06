المُنتج صادق الصبّاح يُعايد المُخرج سامر البرقاوي عبر تويتر

متابعة بتجــــــــــرد: “كلّ عام وأنت العين التي تعكس الرقيّ والرؤية العميقة في الدراما. وكلّ عام وأنت شريك النجاح والمُخرج المُتميّز”… بهذه الكلمات عايد المُنتج صادق الصبّاح على حسابه الخاصّ على “تويتر” المُخرج سامر البرقاوي بمُناسبة عيد ميلاده.

تجدر الإشارة أنّ المنتج صادق الصبّاح كان قد إلتقى المُخرج سامر البرقاوي خلال جلسة عمل في مكاتب الشركة حيث أقيم له مفاجأة لمُناسبة عيد ميلاده.

يُذكر أنّ نجاحات كثيرة جمعت شركة “صبّاح أخوان” والمُخرج سامر البرقاوي نذكر من بينها مُسلسلات “لعبة الموت” و” تشيللو” و”نصّ يوم” و”لو” و”الهيبة” بكافّة أجزاءه.