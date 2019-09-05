تراند اليوم : "طالبها النبي بالاعتزال وعدم نشر الفحشاء".. فنانة شهيرة تستنجد بمباحث الإنترنت...

بعد الضجة التي أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الفنانة المصرية المعتزلة التي ارتدت الحجاب عبير الشرقاوي، أكدت الفنانة المعتزلة ، أنها حتى الآن تحاول التواصل مع مباحث الإنترنت، ليساعدوها فى غلق إحدى القنوات على اليوتيوب، والتى قامت بنشر صورة لإحدى الراقصات، وتدعى بأنها صورتها، بالإضافة الى فبركة واقعة غير صحيحة عن منام أدى إالى اعتزالها الفن.
وتابعت عبير الشرقاوى – حسب موقع صدى البلد-، أنها فؤجئت عن طريق الصدفة، أن هناك فيديو وضع عليه صورة لاحدى الراقصات وادعى صانعوه أنها صورة لها من أحدى الاعمال قبل الاعتزال، وأن قرار ابتعادها عن الفن، جاء بسبب رؤيتها منام، طلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتزال وعدم نشر الفحشاء، وهو ما أدى إلى اعتزالها.
وإضافت الشرقاوى، أن هذا الحديث عار تماما عن الصحة، مؤكدة أنها تطلب من مباحث الإنترنت سرعة التدخل، حيث ان الفيديو تخطت نسبة مشاهدته حاجز الـ 2 مليون، ومعظم من اعتقدوا أن هذا الكلام صحيح، ليسوا مصريين بل أشقاء عرب، ومن الممكن أن يعتقدوا أن تلك الصورة لى خلال فترة سابقة قبل الاعتزال.
واختتمت، أنها حاولت التواصل مع إدارة القناه لحذف الفيديو لكنهم لم يفعلوا ذلك، ضاربيين بطلبها عرض الحائط، نظرًا لعدم بث القناة الإلكترونية من مصر.