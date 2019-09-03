الممثل ماثيو ماكونهي ينضم لهيئة تدريس جامعة تكساس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت الصفحة الرسمية لكلية “مودي” التابعة لجامعة تكساس عن اختيار النجم ماثيو ماكونهي لينضم لهيئة تدريس الجامعة كأحد الأساتذة العاملين بدوام كامل، حيث نشرت الصفحة الرسمية لكلية “مودي” صور لماثيو برفقة طلبة الكلية، مع العلم بأن ماثيو سبق له التدريس بالكلية كأستاذ بدوام جزئي منذ عام 2015.

ومن المقرر أن يبدأ النجم الحاصل على جائزة الأوسكار، والبالغ من العمر 49 عاما، العمل بدوام كامل كأستاذ جامعي بداية من الفصل الدراسي الجديد، الذي ينطلق في فترة الخريف القادمة، وسيعمل ماكونهي بالجامعة ضمن تصنيف “أستاذ ممارس”، لطلبة كلية “موودي” التابعة لجامعة تكساس، حيث سيقوم بتدريس مادة كتابة السيناريو.

وجاء أختيار جامعة تكساس على ماثيو ماكونهي كونه من مواليد مدينة “أوفالد” التابعة للولاية الأمريكية، كما كان من ضمن خريجي جامعة تكساس في عام 1993.

وخلال عمل ماثيو ماكونهي كأستاذ بدوام جزئي منذ عام 2015، حظي بمكانة مميزة بين طلبة جامعة تكساس حيث كان يتعامل مع جميع الطلبة بود، ويقوم بتوصيلهم بعربات الجولف المخصص لأعضاء التدريس، لمناطق إقامتهم داخل الحرم الجامعي.

Advertisements

كما كان يحرص دائما على إظهار الدعم معنوي للطلبة، ما شجع إدارة الجامعة على الاستعانة به ليشغل هذا المنصب، خاصة وأنه غير مرتبط بالعمل على أي فيلم سينمائي حاليا.

وخلال بداية عمل ماثيو ماكونهي على تدريس فنون كتابة السيناريو بالتحديد، أستمر في أداء عمله كأستاذ استشاري لمدة 4 سنوات، وشاركه في القيام بهذه المهمة الأستاذ المساعد “سكوت رايس”.

النجم العالمي ساهم في صياغة المنهج الدراسي لطلبة هذا القسم التابع لقسم علوم وفنون السينما بجامعة تكساس، ونيتجة لما ظهر على طلبة القسم من تحسن وتقدم في المستوى، رشح ماثيو ليعمل كأستاذ بدوام كامل.

ونقلت الصفحة الرسمية لكلية “مودي” بجامعة تكساس تصريحات لماثيو قال بها أن هذا الصف الدراسي هو ما تمناه حين قام بدراسة السينما في الماضي، وأن عمله مع هؤلاء الطلبة، من أفضل التجارب التي مرت به في مسيرته العملية وهو سعيد بمساعدتهم على تحضير أنفسهم للعمل الاحترافي بمجال السينما.