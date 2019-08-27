برموش و حواجب طويلة .. درة تخطف الأنظار بأحدث "نيو لوك"

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خطفت الفنانة درة الأنظار بأحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور إطلالاتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها مردتية فستان أسود، و رموش وحواجب طويلة.
يذكر أن الفنانة تستعد لعرض مسلسل "بلا
و تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.
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