برموش و حواجب طويلة .. درة تخطف الأنظار بأحدث "نيو لوك"

خطفت الفنانة درة الأنظار بأحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور إطلالاتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها مردتية فستان أسود، و رموش وحواجب طويلة.

يذكر أن الفنانة تستعد لعرض مسلسل "بلا

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دليل"، وهو بطولة كل من خالد سليم، أحمد كرارة، درة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، و من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفى.

و تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.