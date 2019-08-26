السبب الحقيقي وراء انفصال معز مسعود وشيري عادل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيري عادل، السبب الحقيقي لانفصالها عن الباحث الإسلامي معز مسعود.

وبحسب ما كشف المصدر فإن السبب هو إصرار شيري عادل على الاستمرار بمجال التمثيل، بينما كان يرغب معز في تفرغها لحياتها العائلية وعدم المشاركة بأي أعمال فنية.

وقد تلقت شيري عادل طوال فترة زواجها، والتي لم تتجاوز العام الواحد عدداً من العروض الفنية لكن في كل مرة كان يقنعها زوجها بالإعتذار، إلا أنها قررت في النهاية إختيار التمثيل فبدأ الخلاف في وجهات النظر يحدث بينهما ولم تجد أمامها سوى الطلاق، وذلك وفقًا لمجلة “لها”.

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شيري أعلنت طلاقها من خلال حسابها على موقع “فيس بوك”، وأكد المقربون منها أن الإنفصال وقع منذ شهرين، ولكن شيري تحتفظ بصداقتها بمعز والطلاق حدث بدون مشاكل.

يذكر أن زواج شيري عادل، ومعز مسعود، كان بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورهما وذلك كون الزواج تم قبل الإعلان عنه بشهور، كما أن طريقة الإعلان جاءت غريبة حيث جاء في نهاية بيان عن الإعلان عن تقديم جزء ثاني من مسلسل «السهام المارقة»، والذي تقوم ببطولته شيري عادل، والعمل من إنتاج معز مسعود.

وكانت شيري عادل قد عاشت قصة حب مع الداعية معز مسعود، وذلك أثناء تصوير مسلسل «السهام المارقة»، وشاركت شيري في بطولته، وهو من إنتاج محمد حفظي ومعز مسعود.