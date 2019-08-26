نيرمين الفقي في الطفولة «شكل تاني».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أصبحت الفنانة المصرية نيرمين الفقي أكثر تفاعلًا مع جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نيرمين نشرت صور جديدة لها من ألبوم طفوتها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وظهرت في الصور في سن صغير، وبمراحل عمرية مختلفة.

الاختلاف الكبير في شكل الفنانة في الطفولة عن الآن لاحظه الجمهور، وأكد عليه من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص، كما تغزل الفانز في جمالها ورقتها.

Advertisements

نيرمين نشرت مؤخرا صور لها على الشاطئ، حيث تقضي أجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وحققت نيرمين نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «أبو العروسة»، والذي عرض الجزء الثاني منه منذ شهور، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، وقدمت نيرمين شخصية «عبير».

مسلسل «أبو العروسة»، بطولة مع سيد ‏رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، وخالد كمال، وميدو عادل، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، و‏رانيا ‏فريد شوقي، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، وأماني كمال، وديانا هشام، وكارولين عزمي، من ‏إخراج كمال منصور، وتأليف ‏هاني كمال.