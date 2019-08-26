شكرا لقرائتكم خبر عن آدم يشارك جورج وسوف في حفل غنائى بمهرجان قرطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبناني آدم حفلا غنائيا فى افتتاح فعاليات مهرجان قرطبة بلبنان، وذلك يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، ويشارك في الحفل سلطان الطرب جورج وسوف، ومن المقرر أن يقدم آدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى أغنيته التي اشتهر بها "هذا أنا".

وطرح آدم مؤخراً أغنية "نحنا سوا" من كلمات ​مروان خوري، ألحان محمود عيد​، ومن توزيع ​جيمي حداد​، وسجلتالأغنية التعاون الأول الذي يجمع آدم بالفنان مروان خوري.

وسبق وطرح آدم أغنية مصرية تحمل اسم "ملك الأحزان"، وهى من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر.