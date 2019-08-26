صور| ابن هنا شيحة يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أجرى "آدم" ابن الفنانة هنا شيحة، عملية جراحية في الحاجز الأنفي بأحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت هنا صورًا لها مع ابنها داخل المستشفى عبر حسابها في "انستجرام" وعلقت: "حمد لله على سلامتك يا آدم.. النهاردة دكتور أحمد نجم عمل لآدم عملية في الحاجز الأنفي.. أنا مش عارفة أقولك إيه غير شكرًا.. ربنا يحمي موهبتك.. شكرًا على رعايتك واهتمامك بآدم".

وأضافت: "الحمد لله الشافي المعافي.. الحمد لله على نعمة الأصدقاء.. بشكرك يا دكتور نجم، على ذوقك وعلى مجهودك، وعلى العملية الصعبة اللي عملتها بحب.. وبأسلوب السهل الممتنع".

واحتفلت الفنانة هنا شيحة، منذ أيام، بعيد ميلادها آدم، وسط عائلتها.