اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: بعدما ابتعدت عن التمثيل لفترة بسبب ظروفها العائلية والخاصة، أعلنت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عودتها بعملٍ جديد لم تُحدِّد ماهيته، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي. حيث نشرت صورةً تظهر فيها وهي توقع على عقد عمل. وعلقت عليها كاتبة: "لا شيء أجمل من العودة، عندما تكون محبطاً وخارجاً.. وعلى وشك الخسارة.. أحتاج دائما إلى صلواتكم"مشيرةً إلى أنّ ھذا العقد سیكون الأفضل في مسیرتھا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين الراسي تُعلِن عودتها إلى الشاشة قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.