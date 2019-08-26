الحلفاوي بعد إلغاء الهبوط: "الأهلي حذر من ذلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على قرار إلغاء ترتيب الموسم الماضي من الدوري وإلغاء الهبوط، عبر حسابه على تويتر.

وكتب الحلفاوي: "الأهلي حذر من العبث اللي كان بيحصل وطالب بضبط الأمور ولم يستجيبوا.. وهاهي النتيجة".

وأضاف في تغريدة أخرى، تعليقا على أحد متابعيه، الذي أكد أن الأهلي كان يرفض فكرة الموسم الاستثنائي وضرورة الانتهاء من البطولة قبل كأس الأمم الإفريقية: "لا بد الماتشات الحاسمة في نهاية الدوري تتلعب في نفس الوقت".

وكانت لجنة التسوية والتحكيم قد أصدرت 3 قرارات بخصوص دعوى الأندية الثلاثة، التي هبطت الموسم الماضي، لإلغاء الهبوط في الموسم الماضي 2018-2019، أهمها إلغاء الهبوط شكلًا، مع وقف إعلان ترتيب الأندية للموسم الماضي.