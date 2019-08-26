تايلور سويفت تثبت كاميرات على ظهرها لمواجهة التحرش!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 أغسطس 2019 12:29 صباحاً - بعد تعرضها لاعتداء جنسي .. كشفت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت Taylor Swift ، أن لديها كاميرات أمنية مثبتة على ظهرها في كل حفل لها .



وقالت تايلور 29 عاماً، إنها تعرضت من قبل لاعتداء من الدي جي “ديفيد مولر”، أثناء تصويرها في مركز “بيبسي” في كولورداو ورفعت ضده قضية، وحُكم لصالحها في أغسطس 2017، ولم يجبر إلا على دفع دولار رمزي كعقوبة قبل شهرين من إطلاق حملة “#MeToo”.



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واضافت تايلور: “إذا تكرر هذا، يمكنني إثبات ذلك من خلال لقطات فيديو من كل زاوية”، ولا تلوم سويفت حارسها الشخصي السابق على ما حدث وعدم قيامه بأي شيء، ولكن تلوم “مولر” الذي اعتدى عليها.



وعندما سألتها صحيفة "الغارديان" عن شعورها بفقدان “مولر” لوظيفته بسبب الادعاءات، قالت “سويفت”: “لن أشعر بالذنب، لأني لم أكن أنا المخطئة” .



وأكدت : “ليس لدي أي مشاعر شخصية تجاه مولر، ولا أعرفه، ولكن ما فعله كان حقيراً”.