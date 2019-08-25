ريهام سعيد تُعلِن اعتزال الإعلام والفن

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد اعتزالها الفن والإعلام، بعد الضجة التي أثارتها آخر حلقات برنامجها "صبايا الخير" حول أهل السمنة. حيث ظهرت من خلال فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستغرام" تعليقاً على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول مرضى السمنة. وقالت أن هناك "حملة ممنهجة" ضدها من أشخاص لم يشاهدوا حلقة برنامجها، التي لم تذكر فيها شيئاً مسيئا للبدينات، وإنما تحدثت انطلاقا من تجارب شخصية لنساء تتجاوز أوزانهن مئات الكيلوغرامات.

وتابعت: "مفيش حد شاف الحلقة، مفيش حد شاف أنا قلت إيه، كل الناس بتردد لبعض كلام أنا ما قلتوش.. كل اللى قلته إن التخين شكله مش حلو ومش قادر يمشي على رجليه وعايش ميت.. في واحدة كاتبة إني قلت ملهوش حق في الحياة، وناس تقول إني أهنتهم.. لكن كلمة عايشين ميتين دي هم اللى قالوهالي، وبتكلم على الناس اللى فوق الـ200 و250 كيلو".

واعتذرت من الأشخاص الذين غضبوا منها، مؤكدة أنها لن تعود إلى الشاشة مجدداً ولن تعمل في مجال الإعلام والفن قائلة: "جاء الوقت اللي أرتاح فيه وأقعد مع أولادي وأخلي بالي منهم وأقعد مع جوزي ونقرب من ربنا.. 16 سنة بخدم الناس.. عشت بضمير حي وراس مرفوعة".

يشار إلى أن نقابة الإعلاميين المصرية أعلنت أن "سعيد" ليس لديها تصريح بمزاولة مهنة الإعلام ومنعتها من ممارستها. علماً أن قناة "الحياة" كانت قد أوقفت برنامجها لحين انتهاء التحقيق.